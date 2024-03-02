"Не смог удержаться": офицер-морпех приготовил "подарок" для Безуглой — фото

Военный офицер-морпех Дмитрий Иванов опубликовал фото двух нашивок и отметил, что именно их он мог бы подарить депутату Марьяне Безуглой или в целом депутатам Верховной Рады.

Об этом он написал в Facebook.

"Ну не смог, не смог удержаться, купил. Вот теперь думаю, кому подарить — Безуглой или депутатам Рады. Хотя их два, как раз", — говорится в сообщении под фото.

Офицер-морх приготовил подарок для Безуглой Фото/Facebook: Дмитрий Иванов

офицер-морпих приготовил подарок для Безуглой Фото/Facebook: Дмитрий Иванов

Нардеп Марьяна Безуглая неоднократно делала скандальные заявления о действиях военного командования ВСУ – под раздачу попадали экс-головком Валерий Залужный, министр обороны Рустем Умеров и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, Безуглая высказалась об уходе ВСУ из Авдеевки и возмутила Сеть.

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