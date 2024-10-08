Не смогли эвакуировать всех раненых военных: комбриг 72-й ОМБр о выходе из Угледара

При выходе из Угледара Донецкой области 72-я механизированная бригада имени Черных Запорожцев не смогла эвакуировать всех раненых военных.

Об этом сообщил новый командир 72 механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшая Угледар, Александр Охрименко в интервью Главкому.

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"Объективно во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Эвакуация производилась. Часть раненых мы смогли эвакуировать средствами медицинских подразделений, применили боевые машины пехоты подразделений, предназначенных для помощи в эвакуации. Но, к сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. Под огнем выходившие группы противника иногда даже не могли выйти к точке эвакуации, точке встречи. Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех", - сказал полковник.

Он отказался называть количество, которое не удалось унести из города, но опроверг заявления российских военкоров.

"Я не буду называть цифры, потому что нам важен и ценен каждый солдат, но это не то количество, о котором говорят военкоры противника, они преувеличивают в разы", – добавил Охрименко.

Напомним, после сложных боев, продолжавшихся почти 2 года, Украина вывела своих военных из Угледара Донецкой области.

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