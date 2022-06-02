"Не сможем зачеркнуть, как в дембельском календаре": в Минобороны прокомментировали сроки окончания войны

"Не сможем зачеркнуть, как в дембельском календаре": в Минобороны прокомментировали сроки окончания войны

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что никто сейчас не может четко определить, когда на самом деле закончится война в Украине. Россия готовится к ведению долговременной войны.

Ключевая цель России – разрушение украинской государственности, отметила замминистра.

Об этом Маляр заявила в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах 2 июня.

"Мы не знаем дня завершения войны, а значит, не сможем зачеркнуть, как в дембельском календаре, еще один день до демобилизации. Поэтому, 99-й, 100-й, 101-й – это просто военный календарь", – сказала заместитель министра обороны.

"Российская Федерация осуществляет подготовку к ведению долговременной войны. Россия теряет не только своих людей, но и вооружения и военную технику", — добавила Маляр.

Напомним, 1 июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война может продолжаться до осени-зимы, ведь ни Украина, ни Россия не могут остановиться в нынешней ситуации.

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