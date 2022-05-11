Не сможет оккупировать всю Украину: российский политолог назвал новую цель Путина в войне

Российский публицист, оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский заявил, что президенту страны-агрессора Владимиру Путину не удастся реализовать свои первоначальные намерения завладеть всей территорией Украины и уничтожить ее как государство.
Он уверен, что теперь Путин вынужден будет умерить свои аппетиты и сосредоточить усилия на полном захвате трех областей - Донецкой, Луганской и Херсонской.
Такое мнение Пионтковский высказал в интервью РБК-Украина.
"По-моему, уже Путин и его окружение понимают, что есть колоссальный разрыв между военными возможностями России, особенно в свете последних решений Запада по поддержке Украины, и амбициозными планами. Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит.
Большое впечатление произвело последнее выступление Путина на параде...Тот Путин и какая-то сформировавшаяся пост-путинская клоака ставит максимальной своей задачей отхватить у Украины полностью Донецкую, Луганскую и теперь уже Херсонскую области...Они понимают, что это максимальная запрашиваемая позиция", - отметил Пионтковский.
В то же время эксперт считает, что Россия будет пытаться реализовать эту цель не только посредством военной силы, но и путем переговоров.
"Терроризируя украинское население своими бомбардировками жилых кварталов и уничтожением инфраструктуры, они пытаются заставить руководство Украины пойти на переговоры о территориальном разделении", - добавил он.
Напомним, в Харьковской области ВСУ освободили еще один поселок, оккупанты перешли к обороне.
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