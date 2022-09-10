"Не собирались обороняться": генерал-майор СБУ рассказал о главных ошибках оккупантов в Харьковской области

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун рассказал об ошибках оккупантов в Херсонской области, которые сыграли на руку украинским защитникам.

По его словам, россияне на Харьковщине не собирались обороняться, у них была единственная задача — захватить Харьков и идти дальше.

Об этом бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун рассказал в эфире телемарафона.

"Оккупанты не собирались окапываться и не устраивали там безумных зон для возможности длительной обороны. То есть они не готовились к обороне. У них стояла задача взять Харьков и идти дальше. Вторая ошибка в том, что они в очередной раз не приняли во внимание то, что Вооруженные силы Украины – это не те Вооруженные силы, о которых им рассказывали до 24 февраля", — отметил Ягун.

По его словам, значительное количество находившихся на Харьковщине российских войск не ожидали никакого наступления ВСУ, ведь большинство резервов было переброшено на другие направления Украины, в частности на Херсонское.

"Я думаю, что они не смогут стабилизировать фронт и подтянуть резервы. Он (фронт для оккупантов – ред.) действительно посыпался. Большая вероятность, что наши выйдут не только на границу Луганской области, но и начнут освобождать север Луганской области от рашистов", – предположил генерал-майор.

Ягун уверен — если ВСУ смогут зачистить Изюм и окрестные села и выйти к линии Северского Донца, то никакого котла для украинских войск точно не будет.

Напомним, Виктор Ягун также рассказал, что оккупанты бегут со своих позиций по многим направлениям. В частности, известно о покинутых россиянами населенных пунктах в Донецкой области. По его словам, россияне отходят от тех населённых пунктов, которые они пытались завоевать месяцами.

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