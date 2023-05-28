"Не сокращает добычу нефти": между РФ и Саудовской Аравией растет напряженность

Россия продолжила скачивать большие объемы нефти.
Между Саудовской Аравией и РФ растет напряженность. Отмечается, что страна-агрессорка не сдерживает обещания по добыче нефти.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как передает издание, проблемы вырастают накануне встречи министров Организации стран-экспортеров нефти, где главным вопросом станет план добычи на второе полугодие.
Ранее в Саудовской Аравии объявили о добровольном сокращении ее добычи на 1,65 млн баррелей в сутки с целью повышения цен на нефть. Несмотря на это, по данным WSJ, Россия не сдержала обещание, а продолжила закачивать большие объемы нефти.
Напомним, попавший под санкции министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Саудовскую Аравию и встретился со своим коллегой через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в страну Персидского залива.
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