"Не способны и никогда уже не будут способны": Арестович рассказал, стоит ли ожидать штурма Киева

"Не способны и никогда уже не будут способны": Арестович рассказал, стоит ли ожидать штурма Киева

По словам политика, оккупанты киевское направление перестали рассматривать как перспективное. Потому они не бросают сюда резервы.

Западнее и северо-западнее Киева нет никакого российского наступления. Там идут тяжелые бои.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью BBC.

"Там кропотливая боевая работа. Работает российская артиллерия, работает наша — несем потери мы и они, и здесь далеко под победных реляций. Нет там ни окружения, ни уничтожения — есть полуокружения, но это еще не означает доведения до военного успеха", — отметил он.

По словам политика, оккупанты киевское направление перестали рассматривать как перспективное. Потому они не бросают сюда резервы.

Также читайте Россия продолжает наращивать войска возле Киева – Генштаб ВСУ

"Они просто осуществляют перегруппировку и поставку в объеме, необходимом, чтобы держать ситуацию. Но они не отказались от Киева, несмотря на перемещение усилий на Восток", — сказал он.

Что касается возможного штурма Киева, то, по словам Арестовича, "они не способны и никогда уже не будут способны — по крайней мере, во время этой кампании".

Также Арестович рассказал, что Россия не сможет удерживать захваченную оккупантами украинскую территорию месяцами. Политик отмечает, что уже сейчас в столицу вернулось много людей.

На юго-западе от Киева оккупанты отброшены на десятки километров от пригорода столицы

Читайте также: