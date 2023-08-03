Не спринт, а марафон: боец ВСУ считает, что 90% мужчин Украины будут воевать

Военный призывает украинцев не надеяться, что победа наступит буквально завтра и сравнивает нашу борьбу с марафоном.

Доброволец, военный с международным опытом Денис Квебек считает, что большинство мужского населения Украины рано или поздно будет участвовать в войне.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу "Віддушівдушу".

"Сейчас ответственность за ситуацию в стране – на каждом из мужчин. Привлечение той категории мужчин, которые до сих пор не вовлечены в войну, это только вопрос времени", – говорит доброволец.

По его мнению, 90% мужского населения Украины должны быть готовы к тому, что они будут принимать прямое участие в войне.

"Они не смогут "отпетлять"... Они должны быть готовы. Сколько из них действительно попадет на фронт — вопрос времени и течения боевых действий. Но то, что весомая часть до сих пор не участвует — она будет принимать. Это факт. Потому что с той стороны постоянно идут наборы для участия в боевых действиях, и непонятно, какой формат боевых действий будет через три месяца, через шесть месяцев, через год.

Я отдельно выделяю людей, которые творческие, действительно что-то приносят для общества несмотря на войну. Но остается значительная часть мужского населения, которая вообще ничего не делает. Они ничего не приносят для общества. Эта категория должна быть сознательно готова к тому, что они рано или поздно будут принимать прямое участие в боях. Не все смогут откупиться", – говорит Квебек.

Военный призывает украинцев не надеяться, что победа наступит буквально завтра и сравнивает нашу борьбу с марафоном.

"Многие люди уже говорят о скорой победе – я не знаю, откуда они это берут. Во-первых, что такое победа, какая она должна быть. Люди должны понять, что у нас не спринт, у нас – марафон. И мы не пробежали еще и половину марафона", – подытожил он.

Ранее известные украинские военные предупредили украинцев, что, вероятно, воевать придется всем мужчинам.

В частности, офицер ВСУ Мирослав Гай предупредил украинцев, что если война затянется, воевать будут все.

Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут тоже считает, что в этой войне рано или поздно все будут служить в армии — от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров.

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот" предупреждал, что на войну попадут все военнообязанные, поэтому лучше начать готовиться к этому уже сейчас.

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