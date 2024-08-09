"Не стандартный военный аэродром": Defence Express о деталях атаки в Липецке

На аэродроме базировались новейшие российские Су-57. Удалось ли их поразить, пока неизвестно.
Удар по российскому военному аэродрому в Липецке нанесли вероятно украинские дальнобойные дроны типа "Лютий".
Об этом пишет Defence Express.
По словам аналитиков, это был успешный налет с использованием нескольких десятков БпЛА, которые смогли прорваться через вражескую ПВО и нанести мощный удар.
В издании утверждают, что маршрут дронов проходил на довольно низкой высоте, что, очевидно, также осложнило их перехват.
"Хотя, несмотря на огромное количество видео с места событий, на них не замечено работы средств противовоздушной обороны. Кроме того, атака была в несколько волн и последние дроны атаковали уже под утро", — пишет Defence Express.
При этом в издании отмечают, что авиабаза в Липецке – не стандартный военный аэродром.
"Это один из крупнейших в РФ учебных центров ("4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава"). Базово он эксплуатируется 968-м опытно-инструкторским смешанным авиаполком. Но с начала полномасштабного российского вторжения используется и другими подразделениями тактической авиации "ВКС" "РФ для выполнения непосредственных боевых задач", – говорится в анализе.
Именно на базе этого центра якобы проходило обучение российских пилотов на новом истребителе Су-57, который в РФ называют представителем "пятого поколения".
Находились ли на момент атаки Су-57 на авиабазе под Липецком, были ли повреждены эти или другие российские самолеты, пока неизвестно.
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили факт удара и добавили, что на этом аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил РФ.
Источники ТСН.ua сообщают, что сдетонировали склады, на которых хранилось более 700 управляемых авиабомб.
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