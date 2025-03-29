"Не стоит недооценивать россиян": Стубб сказал, будет ли РФ соблюдать прекращение огня

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб не верит, что последние инициативы о прекращении огня в Украине действительно удастся реализовать.

Об этом он сказал в интервью France 24.

«То, что мы видим, — это классическая российская тактика ведения переговоров. Украина хочет полного прекращения огня. Европа хочет полного прекращения огня. Америка хочет полного прекращения огня, а Россия заставляет ее согласиться на частичное прекращение огня», — заявил Стубб.

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Он отметил, что первый этап предусматривал запрет на удары по энергоструктуре, но россияне «конечно, разбомбили ее сразу, как только согласились» на прекращение огня. На втором этапе ожидается соглашение о прекращении огня в Черном море.

«Все это шаги в правильном направлении. Но никогда не стоит недооценивать способность россиян нарушить прекращение огня. Они продолжат это делать. Нам нужно полное прекращение огня, и его нужно будет контролировать», — добавил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что в Европе хотят победы Украины в этой войне и сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Европа теперь намного больше заботится и о собственной безопасности, во многом благодаря президенту США Дональду Трампу.

«Давайте отдадим должное американцам и президенту Трампу. Я думаю, что за пять недель [своего президентства — ред.] он заставил Европу заботиться о собственной безопасности больше, чем предыдущие президенты США за 50 лет», — отметил Александр Стубб.

Напомним, Москва требует снятия санкций в обмен на прекращение огня в Черном море.