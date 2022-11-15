"Не стоит терять время": Данилов предупредил РФ о последствиях саботирования мирных условий Зеленского

Условия Украины для мира, представленные Зеленским, будут исполнены, заверил Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что чем дольше руководство РФ будет саботировать десять условий мира президента Украины Владимира Зеленского, тем хуже будет складываться ситуация для самой Москвы.

Такое заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал в Твиттере.

Данилов посоветовал России "не терять время". По его словам, мирный план президента Зеленского, озвученный им во время выступления перед участниками саммита G20, будет выполнен в полном объеме.

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"России не стоит тратить время. Чем дольше Кремль саботирует 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее ситуация для Кремля и тем жестче позиция Украины. Мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика", — говорится в сообщении Данилова. .

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита G20, который стартовал 15 ноября на индонезийском острове Бали, и подчеркнул, что сейчас важно не дать России переждать и нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию.

Также Зеленский перечислил условия мира с агрессорной Россией. В частности:

Радиационная и ядерная безопасность Продовольственная безопасность Энергетическая безопасность Освобождение всех пленных и депортированных исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка Вывод российских войск и прекращение боевых действий Возвращение справедливости Противодействие экоциду Недопущение эскалации Фиксация окончания войны.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко 14 ноября заявил, что в Москве "не воспринимают предварительные условия для начала диалога с Киевом". У Лаврова утверждают, что не будут выводить свои оккупационные войска с временно захваченных ими территорий Украины, что является ключевой позицией Украины для начала диалога с Москвой.

Сам глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя список условий Украины, традиционно назвал риторику президента Владимира Зеленского "агрессивной".

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