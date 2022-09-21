"Не так страшен черт": эксперт прокомментировал влияние мобилизации в РФ на ход войны

Объявление частичной мобилизации в России существенно не повлияет на ход войны, которую страна-агрессорка начала против Украины.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что указ диктатора Владимира Путина вызовет проблемы внутри самой страны. Дело в том, что фактически по принуждению будут отдавать в армию тех мужчин, которые этого не хотят.

Об этом он сказал в комментарии РБК.Украина.

Эксперт считает, что путинский указ вызовет сопротивление во всех регионах Российской Федерации.

"Как может повлиять на ход войны? Только в плане того, что теперь это Россию толкает на проблемы внутри ее же страны. Потому что все россияне, которые хотели участвовать в боевых действиях — они уже на территории Украины", — объясняет Селезнев.

Эксперт считает, что Кремлю вряд ли удастся в полном объеме мобилизации еще 300 тысяч военных, о чем заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Селезнев отмечает, что выступление "фюрера" Путина восприятие его угроз "звучат уже не так", как было 24 февраля. "Да и не такой страшный черт, как его рисуют", — подытожил военный эксперт.

Напомним, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

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