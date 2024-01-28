"Не теряйте времени, качайте ноги и спину": военнослужащий Пиночет обратился, к парням, которые пока еще дома

В Украине служить придется всем мужчинам, поэтому сейчас не нужно тратить попусту время, а понемногу готовиться: хотя бы качать ноги и спину.

Такое мнение высказал военнослужащий 56 бригады Пиночет в интервью hromadske.

"Патриоты уже ушли (в ряды ВСУ – ред.). Определенный процент оставшихся дома людей тоже хочет справедливости. А определенный процент — по натуре рабы, я бы их так назвал. Они живут по принципу: моя хата с краю, ничего не знаю. Нашим центрам комплектования необходимо предоставить законные полномочия. Потом, конечно, увидим, как оно будет. Юристы сейчас пользуются хорошим спросом, потому что люди, которые не хотят идти в армию, пользуются их услугами. Это показывают в интернете, это все открыто. Наши большие СМИ должны показать людям правду, чтобы немного взволновать общество. Тогда еще будут у нас интересные крепкие ребята, которые могут что-то делать. А так — он встал с утра, посмотрел телевизор — все классно, можно идти на рыбалку или заниматься своими делами. Он думает: "Парни ведь все отбивают, побеждают. Зачем мне туда идти?" – говорит он.

Военный отметил, что там, где комплектуют военнослужащих, где им проводят базовую учебу, там никто не знает, куда идти, что делать. Некоторые, когда это видят, думают: "А я приеду туда, а там же вообще…" А потом, когда приезжает сюда, мы начинаем работать, начинаем общаться.

"В моем подразделении никто не признавался, что "меня поймали и привезли". Я уверен, что такие есть, но они не хотят об этом говорить. У них меняется отношение сразу, потому что мы действительно стараемся работать, все учесть и думаем о своих парнях – стараемся всем, чем можем, обеспечить, поэтому таких случаев, чтобы кто-то приехал и сказал: "Это не мое", нет, не было", – рассказал он.

Пиночет вспомнил, как ему удалось поехать на 10 дней в отпуск, но где-то на пятый день, наверное, уже хотелось назад, потому что есть какое-то непонимание. "Мало того, иногда задают неуместные вопросы: "Ты убивал?", "А когда война закончится?", "А "Джавелины" были?", — рассказывает военнослужащий.

По мнению военного, у тех, кто сейчас дома, выбора нет — рано или поздно они пойдут служить. "Просто хочется, чтобы они это понимали и использовали время, которое у них сейчас есть, на подготовку: по меньшей мере – пусть качают ноги и спины", – отметил он.

Пиночет также высказался о предателях.

"Тем, кто думает, что может договориться с русскими, я скажу: если они пойдут договариваться, будут предателями с нашей стороны, а потому автоматом — и для них", — пояснил он.

Также военный рассказал, как убеждает тех, кто отказывается возвращаться из отпуска.

"В нашем подразделении ребята мечтают только об отпуске. Конечно, стараемся отпускать ребят домой, чтобы немного отдыхали. Некоторые возвращаются, некоторые нет. Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выйти на связь с семьей, стараемся убедить: "Друг, подумай о семье, потому что последствия будут — не сейчас, но будут, и от них в первую очередь будет страдать твоя семья", – отметил военнослужащий.

Напомним, Вооруженные силы Украины вошли в пятерку сильнейших армий Европы, заняв четвертую строчку и опередив западных партнеров.

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