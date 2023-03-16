Не только Бахмут: эксперт назвал критически важные направления на фронте

Пока внимание украинцев приковано к боям за Бахмут Донецкой области, на нескольких других направлениях происходят события, которые могут оказать существенное влияние на ход войны.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

На вопрос, какие направления на фронте можно выделить, кроме Бахмута, Грабский ответил:

"Надо обратить внимание на северный и южный фланг восточного фронта. Речь идет о Двуречной Харьковской области, потому что это фактически нависание на Купянском. Противник рассматривает это направление как чрезвычайно важное. Второе направление, критически важное как для Украины, так и для России — Угледарское. В случае успеха россиян они выходят фактически на границы Днепропетровской области. В случае нашего успеха мы можем выйти даже на окраины Мариуполя, таким образом выполнив нашу стратегическую задачу — разрубив сухопутный коридор".

По словам эксперта, хотя события там не освещаются медийно, бои продолжаются и имеют достаточно высокую интенсивность — не такую, как в Бахмуте, "но эти две точки чрезвычайно важны".

Также Грабский отметил важность боев за Марьинку – "наши ребята держат противника, Марьинку можно поставить на один уровень с Бахмутом по интенсивности боев".

"Они не могут одновременно наступать на разных направлениях, как бы сильно им этого не хотелось. Они вынуждены сейчас сконцентрироваться на Бахмуте, потом возможно они сосредоточат дополнительные усилия в районе Авдеевки, если мы отойдем от Бахмута. Возможно Марьинка, возможно Угледар. Угледар остается критически важной точкой на карте нашей войны. А на севере отмечается сосредоточение противника непосредственно на российской стороне. Но это может свидетельствовать о том, что в случае успешных действий они будут развивать наступление на Купянск", — рассказал он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, армия РФ сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на этих направлениях. Оккупанты также продолжают применять тактику террора, не прекращая обстрелы населенных пунктов.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники. В свою очередь, ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россияне на фронте переходят к обороне, опасаясь контрнаступления ВСУ.

"Россияне уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Если они в своей "специальной операции" уже перешли в защиту, то они уже проиграли эту войну", — подчеркнул глава Минобороны.

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