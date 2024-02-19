"Не только из Авдеевки надо отойти": военный эксперт Мусиенко — о сдерживании врага

Потеря Авдеевки может привести к отходу и из других менее выгодных рубежей, ведь не только оттуда необходимо отойти.

Об этом сказал "УНИАН" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Нашим войскам нужно отойти и с флангов, где они находились. Нам нужно сейчас подстраховать также Марьинское направление и Угледар – над ними всеми сейчас будет нависать враг и там тоже может происходить тактический уход с определенных позиций. Под это и создаются определенные оборонные рубежи, чтобы дальше удачно сдерживать врага", — объяснил эксперт.

Относительно масштаба тактического отхода, Мусиенко напомнил, что следует учитывать специфику ландшафта. Он отметил, что за Авдеевкой расположены равнины, следовательно, поля, где нет населенного пункта, а также нет возможности оборудовать эти рубежи.

"Это несколько сложнее. Поэтому выбирают более выгодные позиции, их хорошо оснащают", — объяснил он.

Авдеевка — политическая цель россиян накануне выборов Путина

Авдеевку называли политической целью РФ в преддверии выборов Путина. Еще одной такой целью называют Купянск. По словам эксперта, теперь Купянск для врага станет "очень амбициозной целью".

"Для россиян очень желательно было бы сейчас выйти на Оскол, захватить Купянск, потом двигаться на соединение с Лиманской группировкой. И дальше они могут развить это наступление к северной части Донецкой области и параллельно угрожать Харьковщине", — добавил он.

Сейчас важно сконцентрироваться на обороне Купянска.

"У командования есть прекрасное понимание, что это направление нужно защищать. Там создается не одна линия обороны, чтобы сдерживать врага. И сейчас нам удается его успешно сдерживать. В Купянске ситуация лучше, потому что позиции у нас более выгодные. Ландшафт позволяет и оборонные" рубежи обустроены хорошо. Но с точки зрения давления врага, сейчас он начнет давить сильнее. Сейчас существуют две такие опасные точки — это Купянск и Часов Яр", — рассказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что на Часов Яр враг давит с осени, поэтому можем ожидать усиления давления после потери Авдеевки.

"Я думаю, что во Временный Яр они также начнут давить активнее. Еще есть Марьинка — опасна на востоке — но там, я думаю, ситуацию мы стабилизируем", — сказал Александр Мусиенко.

Добавим, что украинские бойцы, переведенные на усиление защиты Авдеевки, выполнили один из самых сложных маневров в войне.

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