Не только мобилизация: ветеран рассказал, как укрепить украинский фронт

ВСУ на фронте / © Associated Press

Ситуация на фронте остается сложной, и Украине нужен системный подход, чтобы выстоять в продолжающейся войне.

Об этом рассказал 24 канала ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Богдан Мельник.

«Чтобы Украина выстояла, нужна эффективная мобилизация, которая будет всеобщей. Нельзя выбирать, кого привлекать, а кого оставлять. Важно также оценить все предприятия с точки зрения их стратегической важности», — отметил он.

Мельник подчеркнул, что война изменяет подходы к работе государства и привлечению рабочей силы.

«Нужны государственные программы трудоустройства ветеранов и освоения новых профессий женщинами», — пояснил ветеран.

Это позволит правильно распределить человеческий ресурс.

Он подчеркнул, что проблема не только в умении воевать, но и в командовании.

«Мы владеем статистикой. Не может быть в одной бригаде 50% самовольных оставлений, в другой — 90%, а в третьей — 10%. Убегающие люди будут в любой бригаде, но есть командиры, чье поведение дестабилизирует ситуацию на поле боя», — сказал Мельник.

Ветеран предложил проводить оценку командиров и назначать их на другие роли, если они не справляются со своими задачами. Это поможет снизить потери и повысить эффективность подразделений.

Он также отметил важность доверия внутри страны.

«Люди отдают свою жизнь и последние деньги, а на фоне этого мы слышим о коррупционных историях на миллиарды. Это дестабилизирует украинское общество», — сказал Мельник.

Напомним, Украина, невзирая на мощное давление России и массированные атаки по гражданской инфраструктуре, продолжает успешно держать оборону.

Полковник армии США в отставке Джон Мир отмечает, что для усиления позиций стране требуются конкретные военные преимущества от партнеров: бесполетная зона, многоуровневая противовоздушная оборона, удары по логистическим узлам РФ, предоставление дальнобойных систем вооружения и уничтожение производственных мощностей, где производят дроны.

Эксперт подчеркивает, что комплексный подход — от защиты неба к разрушению логистики врага — может дать Украине стратегическое преимущество.