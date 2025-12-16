- Дата публикации
Не только мобилизация: ветеран рассказал, как укрепить украинский фронт
Война затягивается, а проблемы скапливаются.
Ситуация на фронте остается сложной, и Украине нужен системный подход, чтобы выстоять в продолжающейся войне.
Об этом рассказал 24 канала ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Богдан Мельник.
«Чтобы Украина выстояла, нужна эффективная мобилизация, которая будет всеобщей. Нельзя выбирать, кого привлекать, а кого оставлять. Важно также оценить все предприятия с точки зрения их стратегической важности», — отметил он.
Мельник подчеркнул, что война изменяет подходы к работе государства и привлечению рабочей силы.
«Нужны государственные программы трудоустройства ветеранов и освоения новых профессий женщинами», — пояснил ветеран.
Это позволит правильно распределить человеческий ресурс.
Он подчеркнул, что проблема не только в умении воевать, но и в командовании.
«Мы владеем статистикой. Не может быть в одной бригаде 50% самовольных оставлений, в другой — 90%, а в третьей — 10%. Убегающие люди будут в любой бригаде, но есть командиры, чье поведение дестабилизирует ситуацию на поле боя», — сказал Мельник.
Ветеран предложил проводить оценку командиров и назначать их на другие роли, если они не справляются со своими задачами. Это поможет снизить потери и повысить эффективность подразделений.
Он также отметил важность доверия внутри страны.
«Люди отдают свою жизнь и последние деньги, а на фоне этого мы слышим о коррупционных историях на миллиарды. Это дестабилизирует украинское общество», — сказал Мельник.
Напомним, Украина, невзирая на мощное давление России и массированные атаки по гражданской инфраструктуре, продолжает успешно держать оборону.
Полковник армии США в отставке Джон Мир отмечает, что для усиления позиций стране требуются конкретные военные преимущества от партнеров: бесполетная зона, многоуровневая противовоздушная оборона, удары по логистическим узлам РФ, предоставление дальнобойных систем вооружения и уничтожение производственных мощностей, где производят дроны.
Эксперт подчеркивает, что комплексный подход — от защиты неба к разрушению логистики врага — может дать Украине стратегическое преимущество.