Не только ПВО: в "Укрэнерго" рассказали о дополнительной защите энергообъектов от ударов РФ

В "Укрэнерго" рассказали о защите энергетических объектов от возможных атак оккупантов.

Украина рассчитывает не только на средства противовоздушной обороны при возможных новых обстрелах и ракетных ударах РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас есть другие средства, как защищаться от этих атак. Прежде всего, безусловно, сильно возросшая плотность нашей ПВО, если мы посмотрим на октябрь прошлого года и сейчас — это две совершенно разные вещи", — заявил он.

По словам Кудрицкого, дополнительная защита – это определенные инженерные укрепления.

"Здесь я не буду вдаваться в детали, но хочу сказать, что украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от "шахедов" и от ракет", — резюмировал он.

Отопительный сезон 2023/24: будут ли отключать свет потребителям

В Минэнерго опровергли информацию о якобы введении графиков отключения электроэнергии с 1 октября 2023 года. Однако такой сценарий не исключен, если Россия снова будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию.

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