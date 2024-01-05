Не только "репрессии", но и "мотивация": нардеп объяснил, как могут изменить законопроект о мобилизации

6 января комитет весь день будет обсуждать экономически-финансовые вопросы по законопроекту о мобилизации.

Некоторые положения по законопроекту о мобилизации уберут. Это нужно, чтобы украинцы не ушли в тень. Это может повлиять на мобилизацию и налоги.

Об этом в эфире "1+1" сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Мы абсолютно четко понимаем, что мобилизация нужна. Война идет и враг наш не собирается останавливаться. И к сожалению, нам нужно пополнять наши войска. Но пополнять не на любых условиях. И мы должны понимать, что пополнение войска – это где-то потери" экономики Мы должны понимать, что те средства или методы, которые применяются в этом новом законе о мобилизации, во-первых, не нарушают Конституцию, потому что и такие нормы были. в экономике", — подчеркнул Егор Чернев.

По его словам, депутаты могут принять любые репрессивные методы, но это приведет к тому, что украинцы "уйдут в тень и государство не получит ни мобилизационного ресурса, ни налогов".

“К сожалению, были нормы, которые недостаточно проработаны. Тем более что этот законопроект охватывает многие сферы... Наша задача – чтобы это был сбалансированный законопроект, не репрессивный. Да, там должны быть все же какие-то репрессивные меры, но больше – мотивационные меры, которые будут мотивировать людей и которые не будут влиять на экономику”, — подчеркнул Чернев.

Он также добавил, что завтра комитет весь день будет обсуждать экономически-финансовые вопросы по этому законопроекту.

"Есть нормы, которые не соответствуют Конституции и они точно не будут приняты. Во-вторых, да, у нас военное положение и некоторые права могут быть ограничены, но в данном случае – точно не вот эти экономические, о которых говорят", сказал Егор Черновцы.

Напомним, что Стефанчук заинтриговал возможными изменениями в законопроекте о мобилизации и рассказал, когда его рассмотрят в Раде.

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