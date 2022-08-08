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Не только Резников и Буданов: задержанные СБУ киллеры из спецслужб РФ планировали убийство еще одного чиновника

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Не только Резников и Буданов: задержанные СБУ киллеры из спецслужб РФ планировали убийство еще одного чиновника

Фото: Право на владу

В телефоне одного из задержанных обнаружили переписку с обсуждением "сделки".

Кроме министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, киллеры из спецслужб РФ планировали убить и третьего чиновника. Им оказался советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом говорится в обнародованных СБУ материалах. За убийство каждого из украинских чиновников российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов США.

Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали двух злоумышленников в Ковеле. В телефоне одного из них обнаружили переписку с обсуждением "операции".

© СБУ
Фото: СБУ
©

Ранее сообщалось, что Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста, ветерана полка "Азов" Сергея Коротких. В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления Генштаба вс РФ (более известного как ГРУ).

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