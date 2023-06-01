Не только Shahed: эксперт назвал полный перечень оружия, которое Иран передал России для войны против Украины

Эксперт утверждает, что Россия получила от Ирана много вооружений.

Российские террористы атакуют Украину дронами Shahed, которые им передал Иран. Однако военно-политический обозреватель сообщества "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия могла получить от этого государства еще и авиабомбы и другое снаряжение для войны против Украины.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Александр Коваленко опубликовал перечень вооружения, которое якобы Иран поставляет России:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136.

Авиабомбы: Ghaem-5

Шлемы: NIJ II

Бронежилеты: Rouin-3

ПТРК: Dehlaviyeh

Он также добавил, что была информация о том, что Россия получила от этого государства 125-мм выстрел ОФ-19 для танков.

"В перспективе Россия может получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также заключить новые контракты на поставку уже широкой номенклатуры артиллерийских боеприпасов, если РФ не получает их уже, но пока просто нет фактажа по этим поставкам", — написал обозреватель.

Напомним, Иран в очередной раз опроверг свою помощь в Российской Федерации, касающейся поставки ударных дронов Shahed. Мол, Тегеран "за" политическое решение для скорейшего прекращения войны и даже готов в этом помочь.

Верховная Рада Украины 29 мая утвердила решение СНБО о применении санкций против Исламской Республики Иран сроком 50 лет.

Читайте также: