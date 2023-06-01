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Не только Shahed: эксперт назвал полный перечень оружия, которое Иран передал России для войны против Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Не только Shahed: эксперт назвал полный перечень оружия, которое Иран передал России для войны против Украины

Какое оружие передал России Иран – эксперт озвучил перечень.

Эксперт утверждает, что Россия получила от Ирана много вооружений.

Российские террористы атакуют Украину дронами Shahed, которые им передал Иран. Однако военно-политический обозреватель сообщества "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия могла получить от этого государства еще и авиабомбы и другое снаряжение для войны против Украины.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Александр Коваленко опубликовал перечень вооружения, которое якобы Иран поставляет России:

  • БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136.
  • Авиабомбы: Ghaem-5
  • Шлемы: NIJ II
  • Бронежилеты: Rouin-3
  • ПТРК: Dehlaviyeh

Он также добавил, что была информация о том, что Россия получила от этого государства 125-мм выстрел ОФ-19 для танков.

"В перспективе Россия может получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также заключить новые контракты на поставку уже широкой номенклатуры артиллерийских боеприпасов, если РФ не получает их уже, но пока просто нет фактажа по этим поставкам", — написал обозреватель.

Напомним, Иран в очередной раз опроверг свою помощь в Российской Федерации, касающейся поставки ударных дронов Shahed. Мол, Тегеран "за" политическое решение для скорейшего прекращения войны и даже готов в этом помочь.

Верховная Рада Украины 29 мая утвердила решение СНБО о применении санкций против Исламской Республики Иран сроком 50 лет.

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Дата публикации
Просмотры
1121
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