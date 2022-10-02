Не только символическая встреча: Зеленский рассказал, почему Ермак ездил в Турцию на завод Baykar

Глава Офиса президента Андрей Ермак ездил в Турцию и побывал на заводе Baykar, который производит известный БПЛА Bayraktar.

Украина готовится к созданию учебного центра, завода компании Baykar и совместному производству авиадвигателей.

Об этом 2 октября во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня же Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил мощности компании Baykar, которая производит в том числе и для нас хорошо всем известные Bayraktar. От имени всех украинцев Андрей поблагодарил руководителей компании и вручил председателю Совета директоров Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", которым тот был отмечен к годовщине Независимости Украины", — объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что эта встреча – не символическая, она вполне практична.

"Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании Baykar, а также совместного производства авиадвигателей. Обязательно реализуем и эти проекты. Украина всегда была и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221-го дня полномасштабной войны России против нашего государства. Что-то у кого-то пошло не по плану", — сказал президент Украины.

Напомним, в Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетьман Иван Мазепа".

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