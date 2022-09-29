Не только СНБО: Зеленский также созвал Ставку Верховного главнокомандующего

Украинский президент Владимир Зеленский, кроме специального заседания Совета национальной безопасности и обороны, также созвал 30 сентября Ставку Верховного главнокомандующего.
В пятницу, 30 сентября, перед срочным заседанием СНБО состоится Ставка Верховного главнокомандующего, на которое соберутся главные силовики и военные.
Об этом секретарь СНБО рассказал 29 сентября в эфире программы " Говорит Большой Львов ".
"Завтра (30 сентября – ред.), я хотел бы заметить, кроме заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, президент созывает Ставку Верховного главнокомандующего", – заявил Алексей Данилов.
По его словам, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты фундаментальные решения для Украины.
"Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", — подчеркнул секретарь СНБО.
Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заверил, что 30 сентября на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны будут приняты важные решения.
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