Не только танки Abrams: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

Танки и вооружение США закупят для Украины у производителя.
В среду, 25 января, США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на 400 млн. долларов. Кроме современных танков, туда вошло и другое вооружение.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
В новый пакет военной помощи Украине, о котором президент Байден объявил 25 января, вошли:
- 31 танк Abrams со 120-мм снарядами и прочими боеприпасами;
- Восемь тактических машин для обновления оборудования;
- вспомогательные транспортные средства и оборудование;
- Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Этот пакет военной помощи будет реализован через инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии. То есть США передадут Украине оружие не со своих складов, а закупят его у производителя.
"Кроме предоставленного Соединенными Штатами батальона танков Abrams, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard. Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, чтобы противостоять российской агрессии и обеспечить дальнейшую независимость украинского народа", — говорится в сообщении Пентагона.
Напомним, резидент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о передаче Украине 31 танку Abrams.
Также правительство Германии официально согласилось передать Украине танки Leopard.
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