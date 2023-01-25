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Не только танки Abrams: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3639
Время на прочтение
2 мин
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Не только танки Abrams: в Пентагоне рассказали, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

Фото: Википедия

Танки и вооружение США закупят для Украины у производителя.

В среду, 25 января, США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на 400 млн. долларов. Кроме современных танков, туда вошло и другое вооружение.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В новый пакет военной помощи Украине, о котором президент Байден объявил 25 января, вошли:

  • 31 танк Abrams со 120-мм снарядами и прочими боеприпасами;
  • Восемь тактических машин для обновления оборудования;
  • вспомогательные транспортные средства и оборудование;
  • Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Этот пакет военной помощи будет реализован через инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии. То есть США передадут Украине оружие не со своих складов, а закупят его у производителя.

"Кроме предоставленного Соединенными Штатами батальона танков Abrams, европейский консорциум обязуется в ближайшее время предоставить Украине два батальона танков Leopard. Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, чтобы противостоять российской агрессии и обеспечить дальнейшую независимость украинского народа", — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, резидент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о передаче Украине 31 танку Abrams.

Также правительство Германии официально согласилось передать Украине танки Leopard.

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Дата публикации
Просмотры
3639
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