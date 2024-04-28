"Не только то, что не построили фортификацию заранее": Попович назвал причины отхода ВСУ

Западнее Авдеевки Донецкой области на линии обороны наблюдаются проблемы из-за целого комплекса факторов: не построенная заранее фортификация, нехватка боеприпасов, людей, преимущество РФ в воздухе. Все вместе играет свою роль в том, что украинская армия постепенно отходит с позиций.

Военный обозреватель Денис Попович сказал об этом в эфире Radio NV.

Он также пояснил, что происходит на Покровском направлении, в том числе вблизи населенного пункта Очеретино.

К западу от Авдеевки проседает немножко линия обороны. Там комплекс (факторов — ред.), которые это вызывают. Не только то, что не построили заранее фортификацию, там и недостаток боеприпасов, людей, преимущество (России — ред) в воздухе. вместе играет свою роль в том, что постепенно украинская армия уходит с позиций", — сообщил Попович.

По его словам, информация DeepState о том, что россияне захватили расположенную к югу от Очеретиного село Бердичи, не подтверждена Генеральным штабом, однако эти данные нельзя игнорировать.

"Соответственно, ситуация усложняется на покровском направлении... Следует признать, что расчет врага на то, что его наступление будет успешным в ситуации, когда боеприпасов нам не хватает, оправдался. И если бы сейчас не было перспективы, что мы эти боеприпасы получим от США", в ситуации, когда была на паузе (помощь — ред.), промедление со снабжением, было бы совсем грустно", — пояснил он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский признал, что ситуация на фронте обострилась.

Также есть подтверждение ВСУ о продвижении россиян на Авдеевском направлении.

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