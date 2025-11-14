Не только туман: Sky News назвало главную причину, по которой падение Покровска неизбежно

Покровск. / © Getty Images

Борьба за захват Покровска в Донецкой области, стратегически важный пункт на большой автомобильной и железнодорожной артерии в Донецкой области, продолжается уже более года. Впрочем, за последние несколько дней армия РФ активизировалась для опрокидывания большего количества войск.

Как оккупантам удалось приблизиться к захвату города, сообщает Sky News.

Украинское военное руководство заявило, что россияне активизировали усилия возле Покровска, ведь густой туман был прикрыт от украинских беспилотников.

"Туман, безусловно, облегчил россиянам продолжение тактики продвижения небольших групп войск в центр Покровска. Не то чтобы они были особенно инновационными в этих тактиках, просто их больше. У них просто больше людей, чем украинцы смогли удержать", - отмечает военный аналитик Майкл Кларк.

Впрочем, отмечает эксперт, туман не был решающим. По его словам, падение Покровска «произошло бы в любом случае примерно в это время просто потому, что россияне накопили такое большое количество войск».

По его словам, России удалось разместить около 100 тысяч солдат-захватчиков по всему сектору вокруг Покровска. В свою очередь, Украина на самом большом участке своего фронта смогла разместить лишь 30-40 тысяч военнослужащих.

Майкл Кларк считает, что Украина, возможно, опоздала с отступлением из Покровска без потерь войск и техники.

"Смогут ли украинцы отступить организованно? Ну, они не сделали этого в Авдеевке и не сделали этого в Бахмуте", - сказал аналитик.

Напомним, издание BBC отмечает, что густой туман помог россиянам прорваться в Покровск. Именно благодаря погодным условиям армия РФ активизировала свои усилия по переброске большего количества войск в ключевой стратегический город. Согласно картографии DeepState, захватчики приближаются к большинству Покровских районов.

Тем временем The Telegraph пишет, что Украина теряет Покровск – наибольший успех РФ за два года – со времени захвата Бахмута в мае 2023-го после девятимесячной осады. Как и тогда, Россия бросает в бой тысячи пехотинцев, понеся колоссальные потери за минимальные достижения, иногда всего в нескольких метрах территории.

Financial Times заявляет, что битва за Покровск достигает апогея. Продвижение армии РФ грозит превратить этот город и соседний Мирноград в плацдарм для нового наступления. Кроме того, дефицит человеческих ресурсов усложняет оборону.

