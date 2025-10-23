Не только у Америки есть "Томагавки": Зеленский намекнул, что Европа может сделать решающий шаг

Владимир Зеленского / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета призвал лидеров стран Европейского Союза поддержать Украину в предоставлении дальнобойного оружия, систем ПВО, а также принять решение об использовании замороженных российских активов.

Глава государства подчеркнул, что применение дальнобойного оружия может вынудить режим Владимира Путина ощутить реальные последствия войны против Украины.

"Призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию. И это дальнобойное оружие есть не только в США - оно также есть в некоторых европейских странах, в том числе "томагавки". Мы уже говорим с государствами, которые могут помочь. И только посмотрите, как занервничал Путин, когда нарушил Путин, когда нарушил и когда он нарушил". действительно изменить ход войны”, - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность принятия решений по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. По его словам, предложенный механизм является "совершенно законным и справедливым", ведь основывается на принципе будущих репараций.

Кроме того, Зеленский призвал европейских партнеров содействовать реализации инициатив PURL и SAFE, а также найти способ разблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после их третьей встречи в Вашингтоне.

Американский лидер прямо заявил Зеленскому — Украина пока не получит дальнобойные ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России.