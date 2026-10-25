Не только удары по энергетике: что Россия может готовить для Украины этой зимой

Российский военный (иллюстративное фото) / © Reuters

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Этой зимой Россия может попытаться повлечь за собой массовое перемещение украинцев из-за ударов по критической инфраструктуре, а также организовать масштабный прорыв на фронте. В то же время, российская армия до сих пор не выполнила ключевых задач своей наступательной кампании 2026 года.

Об этом заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

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По его словам, самая большая опасность для гражданского населения заключается в попытках России оставить украинские города без отопления и создать условия, при которых люди будут вынуждены покидать свои дома.

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"Это замораживание населенных пунктов из-за нанесения ударов и применения всего комплекса мер, чтобы люди покидали свои дома, перемещались в другие регионы и возник определенный хаос", - пояснил генерал.

Еще одной опасностью остается возможность масштабного российского наступления. Несмотря на многочисленные попытки, оккупантам до сих пор не удалось захватить Краматорск и Славянск. По оценке Романенко, планы кампании 2026 сорваны, а сроки выполнения поставленных задач перенесены на конец зимы — начало весны.

"Путин с командой перешли от войны, предусматривающей выживание Украины, до войны на уничтожение", - подчеркнул эксперт.

Где Россия может попытаться прорвать фронт

Романенко не исключает новых попыток прорыва на разных участках фронта. Для этого российские войска могут сформировать механизированную группировку с привлечением до 150 единиц техники и пехоты.

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В качестве примера он привел ситуацию на Лиманском направлении, где украинская разведка раньше времени узнала о подготовке российского наступления.

По словам генерала, после завершения операции "Вивальди" украинские силы планировали контрнаступательные действия. В то же время генерал Михаил Драпатый, получив информацию о сосредоточении противника, привлек дополнительные силы, артиллерию и авиацию и нанес превентивные удары по российской группировке.

Романенко положительно оценил такую тактику, отметив важность действий на опережение вместо ожидания вражеского наступления.

Впрочем, главной проблемой остается неравенство ресурсов двух армий. По мнению генерала, украинскому командованию необходимо находить возможности для превентивных операций даже при меньшем количестве сил и средств, чем противник.

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Что угрожает Украине зимой: прогнозы по свету и отоплению

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса предупредил, что зимой 2026-2027 годов ситуация с электроснабжением в Украине может существенно ухудшиться из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время полный коллапс энергосистемы он не прогнозирует.

«Будет ли у нас ситуация с электроэнергетикой хуже, чем сейчас? Да, будет», — заявил Фурса.

По его оценке одной из главных целей России стал Киев. Оккупанты пытаются создать вокруг столицы так называемый «энергетический остров», атакуя подстанции и усложняя поставки электроэнергии в город.

В то же время энергетический эксперт Юрий Корольчук предположил, что во время сильных морозов в некоторых регионах отключения света могут занять более 20 часов в сутки.

Проблемы могут возникнуть и с теплоснабжением. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил, что в отдельных городах запада Украины повреждение лишь двух-трех котельных способно повлечь за собой серьезные перебои с отоплением. По его словам, масштаб последствий будет зависеть от подготовки местных властей к возможным атакам.

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