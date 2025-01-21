Не только Украину: Портников сказал, чего потребует Путин во время встречи с Трампом

Ожидать серьезных прорывов от потенциальной встречи Трампа с Путиным не стоит. По мнению журналиста Виталия Портникова, кремлевский диктатор безупречно использует его, чтобы показать провал его изоляции.

Об этом Портников сказал на своем YouTube канале.

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Как отметил Портников, вчера Путин собрал Совбез РФ, чтобы послать публичные сигналы президенту США. Они не оставляют сомнений, что Путин согласится только на окончание войны, которое станет для него возвращением к идеям 2022 года. Он будет добиваться согласования с тем, чтобы:

восток и юг Украины были переданы под российский контроль

Трамп вывел американские войска с территории стран центральной Европы для восстановления российской сферы влияния.

"И Трамп дал им понять: теперь они должны повиноваться Путину. В обмен на то, что Путин не будет мешать Трампу делать все, что он захочет в других регионах", — добавил журналист.

Речь идет, в частности, о Латинской Америке. Возможно, Путин вообще уйдет из Африки.

"Но это не значит, что Трамп на это должен согласиться. Это совершенно другая история", — резюмировал Виталий Портников.

Ранее Портников отмечал, что готовность Трампа к встрече с Путиным также может показаться определенным ослаблением позиций США в диалоге с Москвой. Таким образом Путин докажет, что изоляция его режима фактически потерпела фиаско не только в странах глобального юга, лидеры которых поддерживают контакты с ним, несмотря на войну, но и в США, которые требовали от него прекратить свою немотивированную агрессию.

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