Не только уничтожение самолетов: "Паутина" нанесла разрушительный удар по обороне РФ

Президент Украины Владимир Зеленский, глава СБУ Василий Малюк и спецоперация «Паутина» / © ТСН

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Операция СБУ «Паутина» с ударами по военным аэродромам России стала ошеломляющей, но не определяющей. Из нее можно сделать три главных вывода.

Об этом экс-командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис рассказал в эфире CNN.

Выводы из операции «Паутина»

Ставридис прокомментировал спецоперацию «Паутина».

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«Это потрясающе, но не определяюще. Некоторые сравнили это с Перл-Харбором. Это не Перл-Харбор. Но это очень умная операция, которая привела к трем главным выводам», — отметил адмирал.

По его словам, «Паутина» — это, во-первых, пример того, насколько Украина проникла в Россию. Ее можно сравнить лишь с израильской операцией Grim Beeper несколько месяцев назад (речь идет о взрывах пейджеров у представителей «Хезболлы»).

«Во-вторых, это лишает Россию фундаментального военного преимущества. Россия всегда считает свою страну настолько большой, что стратегические расстояния невозможно преодолеть. Представьте себе Гитлера, который пытается вторгнуться, Наполеона, который потерпел неудачу. В этом случае эти цели были поражены за 3000 миль от Украины. Довольно впечатляюще», — высказался экс-командующий сил НАТО в Европе.

И, в-третьих, по словам Ставридиса, это продолжает демонстрировать России решительность и креативность украинцев.

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«Знаете, я греко-американец. Это больше похоже на „Троянского коня“, — добавил он.

Какая сейчас ситуация на поле боя?

По оценкам американского адмирала в отставке, сейчас на поле боя войны РФ против Украины наблюдается «своего рода тупик».

«С одной стороны, мы видим развернутые самые современные военные технологии. Но в то же время это Первая мировая война. Это битва под Верденом. Это артиллерия, окопы, танки, кровавые рукопашные бои. Это весь спектр военных действий. И мне кажется, что это зашло в тупик», — рассказал Ставридис.

Что должен сейчас сделать Трамп?

Он также высказал мнение, какие меры по войне в Украине должен сейчас принять президент США Дональд Трамп.

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«Я бы сказал президенту Трампу, во-первых, обратиться к Путину и сказать: „Эй, вы знаете об этих 300 миллиардах долларов замороженных российских активов в Брюсселе? Поэтому, давайте сядем за стол переговоров. Или мы используем это для реконструкции Украины“. Во-вторых, Трамп мог бы сказать Путину: „Я действительно не хочу этого делать, но я дам еще более современные ракеты дальнего радиуса действия, больше разведывательных данных. Я загружу украинцев. Владимир, мы не хотим попадать в такую ситуацию. Давайте сядем за стол переговоров“, — рассказал американский адмирал.

Он также посоветовал бы президенту США сказать Путину, что сейчас в Сенате находится законопроект, который предусматривает вторичные санкции против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, среди которых Китай и Индия. Около 80 сенаторов поддерживают документ. Это разрушит российскую экономику.

Результаты операции «Паутина»

Напомним, в рамках спецоперации «Паутина» 1 июня дронами-камикадзе из грузовиков были атакованы четыре военных аэродрома в глубоком тылу РФ. Генштаб ВСУ информировал о поражении 41 вражеского самолета. По оценкам западных экспертов и аналитических центров, в частности НАТО и NBC News, достоверно подтверждено уничтожение не менее 10-13 самолетов.

По оценкам журналиста Виталия Портникова, главное потрясение для Москвы от операции «Паутина» — не уничтоженные самолеты, а осознание того, что украинские спецслужбы способны действовать внутри РФ незаметно и в течение длительного времени. Именно это ставит под сомнение эффективность российских спецслужб.

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А директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда отметил, что «Паутина» демонстрирует потерю Россией части ее ядерной триады, что стало серьезным ударом по агрессору. Эта потеря ставит под сомнение дальнейшие действия врага на войне и его переговорную позицию.