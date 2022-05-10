"Не только возвращение к 24 февраля": Кулеба объяснил, что будет считаться победой для Украины

"Не только возвращение к 24 февраля": Кулеба объяснил, что будет считаться победой для Украины

"Картина победы" Украины в войне, начатая РФ во главе с диктатором Путиным, сместилась к освобождению всех украинских территорий от кремлевской оккупации.

Теперь с оружием, которое должны передать страны Запада, Украина будет способна полностью вытеснить войска оккупантов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

Он отметил, что в первые месяцы войны победа для Украины заключалась в отводе российских войск на позиции до 24 февраля и оплате нанесенного ущерба. Сейчас же он убежден, что Украина выиграет битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для общей победы в войне с РФ.

"Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для дальнейшей динамики войны, конечно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", – рассказал Кулеба.

По его словам, только полное поражение России позволит нашей стране вновь открыть черноморские порты и возродить экспортную экономику.

"Если Киев получит еще большую военную поддержку, мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать коридор", — пояснил Кулеба.

Он добавил, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Киев хотел бы подойти к этому моменту "с сильнейшими картами".

Напомним, в МИД Франции перечислили четыре стратегические ошибки Путина в войне против Украины.

Как сообщалось, историк Ярослав Грицак заявил, что Россия после поражения в войне против Украины будет очень ослаблена, скатится к уровню 1991 года. Страна-агрессор будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

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