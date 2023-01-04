Не только выход на границы 1991 года: Данилов рассказал о видении победы Украины в войне против России

Данилов уверен, что оставлять Россию с ядерным оружием – очень опасно для всего мира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что победа Украины включает также денуклеаризацию России – ядерное разоружение.

Об этом секретарь СНБО Украины сказал в интервью для канала "Рада" в рамках телемарафона в среду, 4 января.

"Израиль живет, развивается. Я могу сказать, что конфигурация альянсов в мире после нашей победы будет совсем другой. Я неоднократно говорил, что наша победа, это когда Российская Федерация будет лишена ядерного оружия. Мы не можем оставлять ядерное оружие в руках безумных людей. Это очень-очень опасно. На сегодняшний день оставлять их с ядерным оружием для того, чтобы они шантажировали им весь мир — это очень опасно", — подчеркнул чиновник.

Ядерные угрозы Путина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что ядерное оружие — это единственная опасность со стороны Российской Федерации для всего цивилизованного мира.

По информации военной разведки Украины, у России есть в ее арсенале все виды ядерного оружия. Часть из них разместили в аннексированном Крыму. Это – носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

Кроме того, известно, что Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси. По словам белорусского оппозиционера и министра культуры Беларуси в 2009-2012 годах Павла Латушко, хозяин Кремля готовится разместить ядерное оружие в Беларуси, но оно будет "находиться под контролем российских военно-космических сил, сил ядерного сдерживания".

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