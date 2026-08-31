«Не тратить огромное количество дронов»: эксперт назвал самые уязвимые места РФ

Пожар на российском НПЗ

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Украине не стоит делать ставку исключительно на количество запущенных по России дронов.

Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире новостной фабрики.

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По словам эксперта, само по себе большое количество беспилотников не гарантирует требуемый результат. Он привел пример операций в Крыму, где, по его оценке, сначала поражали средства ПВО, а уже после этого переходили к другим объектам.

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«Можно передавить силой во что бы то ни стало, количеством, но для нас в условиях ударов по нашим предприятиям, производителям — это не тот путь. Правильно поступали с Крымом — там сначала выбивали ПВО, а потом уже занимались объектами хозяйствования, воинскими частями, позициями зенитных комплексов», — сказал Романенко.

Он объяснил, что среди целей могут быть разные элементы российской системы противовоздушной обороны.

«Поскольку нет радара — это цель. Пусковая установка — это цель, какая-то транспортно-заряжающая машина — это тоже цель. Она ничего без наведения радара не может», — отметил авиаэксперт.

По мнению Романенко, сейчас Украине прежде всего следует обращать внимание на районы, где российская ПВО имеет меньше возможностей для защиты объектов.

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В то же время, он признал, что проведение таких операций является сложной задачей, ведь при ударах используются не только непосредственные средства поражения.

«Хотя в общем эти операции все же довольно сложные, мы запускаем не просто крылатые ракеты, они сопровождаются и имитаторами и целями, и имитаторами дронов…» — пояснил эксперт.

Романенко призвал сосредоточивать ресурсы прежде всего на наиболее уязвимых объектах, а не тратить значительное количество дронов на хорошо защищенные районы.

«Сосредоточиваться нужно на самых уязвимых объектах. Не тратить огромное количество дронов на Москву и, скажем, область в тех местах, где она активно защищена», — подчеркнул он.

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Эксперт также обратил внимание на российские города, которые, по его словам, до сих пор не были поражены украинскими ударами.

«Есть много городов, мы еще полностью не выбили ни Белгород, ни Курск, ни Брянск», — резюмировал Романенко.

Ранее сообщалось, что в Белгороде произошло несколько прилетов ракет у телебашни и дым в районе местной ТЭЦ.

Мы ранее информировали, что россияне существенно изменили тактику воздушного террора и делают ставку на сложнее перехватить скоростные реактивные беспилотники.

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