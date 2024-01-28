"Не учат солдат ничему, кроме алкоголизма": военный резко высказался по поводу подготовки украинцев к ВСУ

Старший лейтенант и рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, экскомандир роты 47-й бригады Николай Мельник рассказал о последствиях отсутствия мотивации у бойцов на фронте.

Об этом говорилось в его интервью. "Украинская правда".

"Ужасные (последствия отсутствия мотивации – ред.)! Ты ему сказал держать наблюдательный пункт, а он автомат бросил, пошел сдался и доложил, где этот СП. Или россияне еще не начали штурм, а он уже убегает. Это – трагедия. Поэтому мотивацией нужно заниматься с утра до ночи", – сказал он.

По мнению военного, для того чтобы мотивировать военнообязанных и привлекать новых людей в ряды ВСУ, нужно изменить систему подготовки.

"Только пропаганда. Только смена системы подготовки, потому что сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничего, кроме алкоголизма", – считает Николай Мельник.

Военный также отметил, что использование навыков человека, полученных в гражданской жизни, нужно использовать во время войны.

"Зачем вы бухгалтера отправляете штурмовиком, если он не очень хочет? Или человек — крутой сисадмин, то зачем вы из него делаете механика-водителя? Поставьте его радиотехником, он все наладит. И таких случаев очень много", — добавил Николай Мельник.

Между тем другой военнослужащий — командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО "Kraken" на позывной "Чича" в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал о своем самом большом страхе на фронте.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Разрушение Российской империи — наша победа! Смотрите интервью с командиром роты "Kraken"

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