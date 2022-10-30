Не удержатся ни на одном из направлений: военный эксперт рассказал, когда у оккупантов начнутся проблемы в обороне

Сейчас российская армия не может уверенно наступать. Россияне активны вблизи Авдеевки и Бахмута, однако уже в 2023 году у захватчиков начнутся проблемы в обороне, которые дойдут до коллапса.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал об этом в интервью.

По его словам, захватчики, имея преимущество в артиллерии, боеприпасах, обладая ресурсами так называемых 1 и 2 армейских корпусов и частными военными компаниями, не могут взять ни Бахмут, ни Авдеевку.

Как говорит эксперт, оккупанты пока могут находиться в обороне. Однако их ресурс постепенно уточняется.

"Они не могут вести наступательные действия, а в обороне у них также уменьшается ресурс. ни одной из локаций", сказал Коваленко.

По его словам, российские войска не могут организовать свою логистику. Те запасы боеприпасов на складах и арсеналах хранения вблизи Украины выполняют только транзитную функцию. Большинство снарядов едут из Центрального и Восточного военных округов, которые находятся в тысячах километров от зоны боевых действий.

"Они загружают 500 тонн боеприпасов где-то в Уссурийске. Этого хватает при такой линии фронта менее чем в сутки. Едут эти эшелоны около 2-3 недель", — сказал Коваленко.

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