"Не удивлюсь, если нашли гранатомет или Javelin": оккупанты в Энергодаре ворвались в квартиру мэра

"Не удивлюсь, если нашли гранатомет или Javelin": оккупанты в Энергодаре ворвались в квартиру мэра

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру городского головы Дмитрия Орлова.

В помещении никто не проживает, однако захватчики провели там обыск и опечатали дверь.

Об этом Дмитрий Орлов сообщил в Telegram.

По его словам, в квартиру ворвалось семь вооруженных оккупантов и женщина, вероятно российская пропагандистка. В то же время они знали, что там уже никто не живет, поскольку городской голова уехал из города. Захватчики повредили двери подъезда жилого дома и квартиры, в которой жил Дмитрий Орлов.

"Что можно найти в доме многодетной семьи с тремя детьми? Не удивлюсь если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат Javelin или гранотомет", — написал городской голова Энергодара.

Фото: Дмитрий Орлов

Напомним, российские оккупанты 23 мая в Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской атомной электростанции.

Читайте также: