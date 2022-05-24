"Не удивлюсь, если нашли гранатомет или Javelin": оккупанты в Энергодаре ворвались в квартиру мэра

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области ворвались в квартиру городского головы Дмитрия Орлова.
В помещении никто не проживает, однако захватчики провели там обыск и опечатали дверь.
Об этом Дмитрий Орлов сообщил в Telegram.
По его словам, в квартиру ворвалось семь вооруженных оккупантов и женщина, вероятно российская пропагандистка. В то же время они знали, что там уже никто не живет, поскольку городской голова уехал из города. Захватчики повредили двери подъезда жилого дома и квартиры, в которой жил Дмитрий Орлов.
"Что можно найти в доме многодетной семьи с тремя детьми? Не удивлюсь если скоро выйдет сюжет о том, что "Орлов хранил в одной из детских комнат Javelin или гранотомет", — написал городской голова Энергодара.
Напомним, российские оккупанты 23 мая в Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской атомной электростанции.
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