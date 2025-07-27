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"Не уходят напролом": Жмайло раскрыл, как Россия пытается взять Покровск в кольцо
Военный эксперт Дмитрий Жмайло объяснил, почему Покровск, Константиновка и Купянск остаются самыми опасными направлениями лета.
Покровск, Константиновка и Купянск остаются главными точками напряжения на фронте — враг не штурмует в лоб, а пытается оцепить и сорвать логистику.
Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Жмайло в эфире Эспрессо.
По его словам, на Покровском направлении ситуация обостряется: россияне сосредоточили там более 100 тысяч человек и ведут наступление не фронтально, а из-за попыток оцепления с восточной стороны.
"Враг решил не штурмовать Покровск в лоб. Одиночные ДРГ действительно просачивались в город, но, по словам военных, зачистка была успешной. Зато россияне пытаются обойти город с востока — в районе Родинского, к северо-западу от Мирнограда", — отметил Жмайло.
По его оценке, целью окупантов является выход в населенные пункты Шевченко и Новоалександровка с дальнейшей попыткой окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию и заставить украинские силы покинуть позиции.
Также угрожающей выглядит ситуация вокруг Константиновки. Враг пытается давить в районе Яблоновки, продвигается из Торецка, а также не оставляет попыток прорваться в направлении Часового Яра.
"Там врагу сложнее всего - мы контролируем западную часть Часового Яра, блокирующую движение. В то же время обе стороны сосредоточились на борьбе за логистику. Сегодня труднее провести ротацию или доставить БК, чем удержать сами позиции - дроны работают круглосуточно", - пояснил эксперт.
Относительно Купянска Жмайло отметил, что ситуация остается напряженной, хотя темпы продвижения россиян там самые низкие среди трех критических направлений.
"Россияне не зашли в Купянск, а пытаются обойти город с запада, создавая угрозу нашей группировке восточнее Оскола. Но из-за постоянных ударов по их логистике через реку, темпы накопления сил в этом районе очень низкие", - сказал он.
Эксперт также добавил, что в районе Сумщины и Запорожского направления продолжаются украинские контратакующие действия. На Волчанском направлении россияне смогли продвинуться только в районе лесничества.
"Шансы устоять у нас однозначно есть. Однако ближайшее обострение следует ожидать летом именно на Покровском направлении. Бои за Константиновку, вероятно, начнутся осенью. А вот ситуацию на Купянском направлении предусмотреть труднее всего", - подытожил Жмайло.
Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов российские войска пытаются развить наступление на Покровском направлении в Донецкой области за счет численного преимущества.