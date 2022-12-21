Не умением, так количеством: Шойгу заявил о необходимости увеличить численность армии РФ до 1,5 млн

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек.

Его заявление на заседании коллегии Минобороны цитируют российские пропагандисты.

По словам главы военного ведомства страны-агрессорки, в полуторамиллионной армии должно быть не менее 670 тысяч контрактников.

Также Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 по 21 год. Предельный возраст призывников должен составлять до 30 лет.

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В течение какого времени должны проходить все эти армейские реформы в армии государства-агрессорки, министр не уточнил. О причинах таких мер он также не говорил.

Шойгу лишь добавил, что до конца текущего года следует довести количество контрактников до 521 тысяч с учетом замены в мобилизованных группировках и комплектования новых формирований.

По всей вероятности, такие изменения в российской армии обусловлены большими потерями, которые терпят оккупанты во время агрессии в Украине.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия на войне против Украины, по его данным, потеряла более 100 тысяч военных, среди них — ликвидированные, раненые и дезертиры. Поэтому начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могут уволить.

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