Не успел сбежать: подробности потопления российского ракетного катера "Ивановец"

Целью атаки было не поражение, а именно полное уничтожение боевого корабля Черноморского флота РФ.

Российский ракетный катер "Ивановец", потопленный морскими дронами у защищенной военно-морской базы Черноморского флота РФ на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму, не успел набрать скорость, чтобы уйти от ударов.

Об этом написал в своем сообщении в Telegram военный обозреватель Юрий Бутусов, анализируя опубликованное украинской военной разведкой видео.

По его словам, во время спецоперации ГУР Минобороны морские дроны подразделения Group 13, которые наводились на цель через космический сателлит, впервые в истории войн уничтожили боевой корабль, находившийся на ходу в открытом море в полной боевой готовности.

Аналитик отметил, что ракетный катер проекта 12411, водоизмещением до 500 тонн, с экипажем в 40 человек, вооруженный сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Москит" П-270, очевидно, осуществлял боевое патрулирование и оборону базы.

Разведка россиян не заметила подход группы из не менее пяти дронов. Угрозу визуально обнаружил экипаж боевого корабля, но было поздно — катер, который мог развить скорость более 30 узлов и просто сбежать от дронов, сделать этого не успел.

Россияне также не успели открыть огонь из 76-мм зенитно-артиллерийской установки АК-176, которая находилась в походном положении, или привести к бою две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК-630, которые способны вести плотный огонь по подвижным целям на ближних расстояниях.

По дронам был открыт пулеметно-автоматный огонь с близкого расстояния дежурной вахтой. Однако из-за малых габаритов, скорости и маневрирования дронов россиянам их поразить не удалось.

Первый украинский дрон ударил в корму катера с правого борта, чтобы вывести из строя винты. Поэтому катер не смог развить полную скорость, хотя и не остановился. Второй дрон тоже поразил винты, но уже с левого борта. Этими двумя ударами катер был надежно лишен хода и маневра.

После этого, отметил Юрий Бутусов, российский корабль грамотно был добит. Третий дрон ударил в середину корпуса под ракетными установками "Москит", вызвав большую пробоину в левом борту.

“Ивановец” на дне: новая спецоперация ГУР

“Видео из этого дрона не показано. Но результаты попадания видны из камеры четвертого дрона, который оператор направил прямо в воронку от третьего дрона в то же место”, — написал обозреватель.

Именно взрыв от четвертого дрона стал для корабля роковым.

"В результате удара сдетонировали четыре ракеты "Москит", полная масса которых составляет 4 тонны каждой. Ракетный катер "Ивановец" буквально разлетелся в клочья, шансов для спасения экипажа почти не было", — отметил Бутусов.

По мнению обозревателя, целью атаки было не поражение, а именно полное уничтожение корабля, для чего и была привлечена группа морских дронов.

Напомним, ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла с 24 февраля 2022 года.

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