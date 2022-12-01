"Не успели": Арестович объяснил, почему Россия уже не захватит Бахмут и Донецкую область

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия не сможет захватить Бахмут и Донецкую область.

Об этом он сказал 1 декабря во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"На этом участке они пытаются выполнить политическую цель и захватить Донецкую область. Однако это нереально. Они не смогут оккупировать даже Бахмут и Авдеевку. Но они очень стараются. Они хотели оккупировать эти города, пока наши силы освобождали Херсон, но не успели. Те горы трупов, которые они оставили — это была гонка на скорость. А о взятии Донетчины — это нереально. Россия не может решить вопрос по захвату Донетчины. Они потеряли инициативу. Они трое суток спорят, взяли ли они Курдюмовку. И это смешно, потому что они уже несколько дней спорят: взяли они или нет поселок. Это свидетельствует о том, что Россия не может выполнить задачи, которые они ставили перед собой", — сказал Арестович.

Ситуация на Бахмутском направлении

Российские террористы пытаются наступать на Бахмутском направлении и круглосуточно обстреливают город и позиции ВСУ. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Ранее Алексей Арестович сообщал, что россияне хотят повторить в Бахмуте то же, что было в Северодонецке, взяв ВСУ в частичное окружение, однако, по его мнению, это - невозможно.

Генштаб 1 декабря сообщил, что на Бахмутском направлении враг продолжает сосредоточивать свои основные усилия на проведении наступательных операций. Объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Железного и Нью-Йорка Донецкой области попали под огонь танков и артиллерии.

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