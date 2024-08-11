Не успели дать деру: ВСУ на Курщине захватили в плен "дефицитных" кадыровцев (видео)

Кадыровцы – очень ценный обменный фонд, ведь их РФ забирает в первую очередь и по "выгодному курсу".

В Курской области боевики кадыровского батальона "Ахмат" не успели сбежать, как они это делают всегда при приближении ВСУ, и попали в плен.

Видео было опубликовано в Telegram-канале проекта для сдачи россиян в плен "Хочу жить".

По информации паблика, рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. Кадыровцы рассказали, что пытались сбежать, чтобы избежать попадания в плен.

Не успели сбежать: в Сети появилось видео с пленными кадыровцами

"Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются. Ну, обычно так, поскольку сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти боевики "Ахмата" даже не пытались сопротивляться. Как показывает опыт предыдущих обменов, это очень правильное решение, поскольку российские переговорщики по обменам кадыровцев забирают в первую очередь", – говорится в сообщении.

"Пленных в Курской области реально очень много. Есть даже кадыровцы. Это хорошо, потому что их всегда меняют в первую очередь и по выгодному курсу. В отличие от никому не нужных дураков из российской глубинки и тем более мобиков из "ЛДНР", которых не забирают с весны 2022 года, больше двух лет", – отметил украинский журналист Денис Казанский.

Напомним, российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции насиловавших его кадыровцев. Другой срочник рассказал, что якобы кадыровцам их командование приказало не гибнуть напрасно и бежать, потому что за Курскую область должны умирать "русские".

Еще один срочник, говоривший правду о богузстве боевиков "Ахмат", кадыровцы похитили и заставили извиняться на камеру.

Ранее сообщалось, что в Курской области в плен попали многие россияне, среди них — срочники.

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