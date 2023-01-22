"Не утихает террор": россияне из тяжелой артиллерии обстреляли города и села Днепропетровщины (фото)

Российские оккупационные войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Больше всего от оккупантов досталось городу Марганец – там россияне разбили лицей, насосную, админздание и предприятие.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

"Не утихает террор Никопольщины. Россияне трижды за ночь обстреляли район из тяжелой артиллерии. Под прицелом — Марганецкая громада. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали", — написал он.

Руководитель области отметил, что больше всего обстреляли россияне сам Марганец. Там в результате обстрелов РФ повреждены лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.

В селе рядом снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже ликвидируют последствия атаки.

"В других населенных пунктах громады последствия атак еще выясняются. Остальные районы области имели тихую ночь. Без тревог и прилетов. И на эту минуту спокойно", — подытожил Резниченко.

Напомним, что минувшей ночью россияне также атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. В результате российских атак есть разрушение.

Кроме того, накануне, 21 января, войска РФ, используя РСЗО и ствольную артиллерию, совершили обстрелы Марганецкой ТГ. В результате атак одно из предприятий потерпело разрушение.

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