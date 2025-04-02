"Не увидим родителей в ближайшее время": переселенцы с оккупированных территорий разочарованы действиями США

Украинские беженцы. / © Getty Images

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Пока администрация Дональда Трампа ведет переговоры с Россией по прекращению войны, тысячи украинцев, бежавших с оккупированных территорий, теряют веру в возможность вернуться домой, ведь тема деоккупации исчезает из международной повестки дня.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Екатерина покинула Мелитополь еще три года назад после оккупации города Россией. Она мечтала возвратиться домой, увидеть мать и жить привычной жизнью. Но последние новости о переговорах между США и Россией по завершению войны лишили ее надежды.

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"Вопрос оккупированных территорий даже не стоит в повестке дня", - говорит она. "Мы не увидим наших родителей в ближайшее время".

Екатерина – одна из сотен тысяч украинцев, вынужденных покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Она уехала, думая, что это на время. Ее родители остались в Мелитополе. "Потом две недели превратились в три года", – говорит она.

Переселенцы, с которыми пообщалось Financial Times, выражают разочарование из-за готовящихся переговоров при участии США в Саудовской Аравии. Они опасаются, что администрация Дональда Трампа, которая ведет эти переговоры, не учитывает их опыт и боль.

При Трампе Соединенные Штаты временно приостановили военную помощь Киеву и избегают прямых формулировок по агрессии со стороны России, что вызвало у многих впечатление о готовности США пожертвовать частью украинской территории ради прекращения войны.

Имена опрошенных не разглашаются из соображений безопасности – у многих родственники остаются на оккупированных территориях.

Часть из них давно поняла, что Россия вряд ли добровольно откажется от контролируемых с 2014 года территорий. В то же время военный прогресс Украины также понес потери — за последнее время украинские войска потеряли часть ранее освобожденных территорий в Курской области.

Несмотря на опасность, Екатерина осталась жить в Запорожье — всего в 30 км от линии фронта. Максим, также уехавший из Мелитополя, сделал то же самое. "Я решил остаться здесь, чтобы иметь возможность вернуться", - говорит он.

Но теперь, наблюдая за действиями США, он признается: "Если бы я думал, что это произойдет, я бы не подвергал семью опасности. Мы бы выехали в Испанию или куда-то еще".

По данным КМИС, количество украинцев, готовых согласиться на некоторые территориальные уступки, выросло с 8% в декабре 2022 года до 39% в марте 2025 года. В то же время около половины категорически против любых компромиссов по территории.

Максим, Екатерина и другие переселенцы говорят об одном: они желают мира. Но это должно быть не просто прекращение огня — это должно быть справедливое решение, признающее их утрату и обеспечение компенсации. "Я не хочу, чтобы люди продолжали умирать", - говорит Максим.

Для Екатерины это означает возможность вернуться в Мелитополь, увидеться с матерью, забрать вещи и продать квартиру, чтобы иметь стартовый капитал для новой жизни.

Максим покинул Мелитополь только после того, как к нему на работу пришли вооруженные российские силовики и пригрозили тюремным заключением. Ему пришлось проехать 24 блокпоста, а его маленькие дети наблюдали, как оккупанты обыскивали отца под прицелом оружия.

Семья смогла убежать, но оставила абсолютно все — в том числе три квартиры, которые составляли все их состояние. Теперь, говорит Максим, они живут в нищете в Запорожье.