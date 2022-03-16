"Не*уй шастать": российские оккупанты в разговорах жалуются на то, что в Украине их никто не ждет

"Не*уй шастать": российские оккупанты в разговорах жалуются на то, что в Украине их никто не ждет

Российский захватчик также говорит, что в будущем "ими никто не будет гордиться".

Российские оккупанты в своих телефонных разговорах жалуются, что в Украине их никто радостно не встречает. Они жалуются на надписи "Не**й шастать" и "Путин х**ло".

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Об этом сообщил глава Николаевской ВГА Виталий Ким, опубликовав аудио перехват разговора захватчиков.

"Надпись "Не*уй шастать" никогда не забуду. Мы когда заехали в Украину, везде на заборах — ну, не везде, но случается, где проходили какие-то боевые действия, где проходила наша армия, а там надписи: "Российские оккупанты, идите прочь!", "Мы вас не звали, мы вас не ждали", "Российские захватчики", "Путин — х*йло". На одной остановке как-то сидит человек, ну видно, мертвый человек, а сверху надпись — "не*уй шастать". Я вот это не забуду", — жалуется оккупант.

Российский захватчик также жалуется, что в будущем "ими никто не будет гордиться".

"Знаешь, я не чувствую, как вот там наши прадеды, если они воевали в Большой отечественной, что они правильно делали... Я вообще... Никто из нас гордиться этим не будет", — заявил оккупант.

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