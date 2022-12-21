Не в ближайшие месяцы: в Польше оценили, когда закончится война в Украине

Качинский считает, что Путин не применит ядерное оружие, потому что его предупредили о тяжелых последствиях, но риск все еще есть.

Война в Украине может продолжаться еще не один год.

Такое мнение высказал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский в интервью Gazeta Polska.

Он отметил, что слышал разные прогнозы, и последний из них указывал на 2030 год как на возможный момент завершения войны.

"На мой взгляд, это не продлится так долго, возможно даже меньше, чем мы думаем", — сказал Качинский.

В то же время польский политик добавил, что ему неизвестны надежные анализы, предполагающие окончание войны в ближайшие месяцы.

Качинский также сказал, что сомневается в том, что на сегодняшний день существует риск распространения войны на другие страны. Кроме того, он не считает угрозу применения Россией ядерного оружия слишком вероятной, хотя и подчеркнул, что нельзя сказать, что эта угроза миновала.

"Но у Кремля нет полного контроля за происходящим на фронте. Есть угроза, что россияне захотят провести некоторые операции, которые они до сих пор не делали. И я сразу говорю, что речь не идет о применении ядерного оружия... Путин получил очень четкий сигнал о последствиях для него, его окружении и всем геноцидном государстве" — сказал Качинский.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшее время украинские военные готовятся к активным наступательным действиям на востоке Украины. По его словам, к Новому году следует ожидать хороших подарков от ВСУ.

Тем временем советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупредил, что Украину ждет еще несколько тяжелых месяцев в войне с россиянами. Но после этого враг будет вынужден садиться за стол переговоров.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что раньше весны – летом у нас вряд ли будет такой праздник как победа.

"Но он обязательно будет на нашей улице", – заверил Данилов.

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