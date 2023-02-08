"Не в этом тысячелетии": военный эксперт – о шансах РФ захватить всю Донецкую область

Роман Свитан оценил шансы кафиров захватить всю Донетчину.
Российские оккупанты не смогут выполнить приказ диктатора Путина и захватить всю территорию Донецкой области.
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает "Эспрессо".
"Выйти на административные границы Донецкой области у россиян получится точно не в этом тысячелетии. Они упустили эту возможность в прошлом году. Хотя этой возможности, по сути, почти и не было", — сказал эксперт.
Свитан отметил, что если бы РФ не начала полномасштабное вторжение, может быть, теми силами, которые у нее были по состоянию на февраль прошлого года, оккупанты смогли бы захватить всю территорию Донецкой области. Однако сейчас такая возможность для них упущена навсегда.
По его словам, в российской армии – нехватка сил и средств для большого наступления.
"Те силы, которые россияне имеют, они могут применить для отталкивания наших подразделений из первых линий обороны. Однако больше этого. Поскольку недостаточное количество сил и ресурсов не позволяет организовать масштабное наступление российской армии", — подытожил эксперт.
Путин приказал захватить весь Донбасс до марта: что известно
Ранее в ГУР заявили, что Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление России и подчеркнул, что у украинцев нет иного выбора, кроме как выстоять и победить.
Американские аналитики оценили шансы россиян на большое наступление для захвата Донбасса.
Известный австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, проанализировал, способна ли Россия на "сверхбольшое наступление", о котором все говорят.
Военный эксперт Виктор Ягун заявил, что россияне теряют на Донбассе до батальона личного состава каждый день. По его мнению, оккупанты не смогут выполнить приказ Путина и полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта.