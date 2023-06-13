Венгрия не является главным препятствием на пути Украины в НАТО, речь идет о более широком круге стран.

Такое мнение высказал министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью "Европейской правде".

Он отмечает, что главная причина — внутренняя дискуссия в НАТО, а не сама Украина или негласное "вето" России.

"Причина в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главное вопрос, и именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ, – отметил Эдгарс Ринкевичс.

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По мнению Ринкевичса, если бы у НАТО сформировалось четкое мнение, Будапешт не стал бы препятствием.

" Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю – все без исключения союзники согласятся. Но сейчас препятствием является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одна -два государства, а очень много государств пытаются понять, что это значит для Альянса," — добавил он.

Ринкевичс резюмировал, что Латвия видит будущее Украины в НАТО и со своей стороны будет делать все возможное, чтобы это произошло.

Отметим, что передача Россией в Венгрию 11 украинских военнопленных — закарпатских венгров — "этническая выборка" пленных, что свидетельствует о расизме.

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