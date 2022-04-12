Не верил, что выжил: военный несколько дней с пулей в сердце шел к своим, а теперь успешно оперирован

Володе завтра исполняется 21.

Пулю из сердца военного Владимира Гордиенко достали врачи столичной больницы "Феофания". Пуля 5,45 прошила машину, а его стальной сердечник пробил грудную клетку бойца и долетел до сердца. Когда начинали над рискованной операцией, врачи имели сразу несколько планов спасения. Гражданские хирурги делали это впервые в жизни.

Об этом говорится в ТСН.

Владимиру всего 20, но с началом полномасштабного вторжения он пошел на войну добровольцем. В Киевской области с двумя собратьями заехали в село, где стояли россияне, попали в плен. Через 9 часов допросов им сказали сесть в авто, на котором бойцы приехали, приказали двинуться и открыли огонь автоматными очередями. «Один погиб, один спасся и я спасся тоже, в машине остался мой брат, 26 лет ему было», – рассказывает Владимир.

Володя говорит, что успел отползти от автомобиля. Через мгновение его вместе с телом двоюродного брата расстреляли из гранатомета, а он не сразу понял, что ранен. «То, что пневмоторакс уже понял после марш броска в лес, я остановился и начал харкать кровью», — рассказывает он.

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Это случилось 3 марта, еще двое суток он двигался по лесу в направлении Житомирщины. "5 числа я вышел в село Житомирской области, в Новую Гуту, оттуда местные меня эвакуировали в малинскую больницу", — добавляет боец.

Оттуда в Житомирскую областную, а затем в больницу "Феофания". Только здесь Володи сделали КТ и не поверили, что это возможно. Пуля 5.45 прошила машину, а ее стальной сердечник поразил тело Володи. «Вошел со стороны спины слева от позвоночника, сломал 12 ребро и вызвал ушиб селезенки между диафрагмой и сердцем, зашел прямо в сердце», — констатируют врачи.

Сердечник от пули застрял в мышце задней стенки сердца, но оно продолжало сокращаться. «Он мог в любой момент провалиться в сердце, вызвал кровоизлияние вокруг сердца и это привело бы к остановке сердца», — объясняет кардиолог.

«Мы гражданские врачи не встречаемся с ранением, мы имели точную диагностику, но какая будет операция – это решение принимали только во время операции и пока не получили пулю, все были напряжены», – рассказывают врачи.

Эта операция проходит без осложнений. На операционном столе после манипуляций сердце Владимира двигается, качает кровь. Участок, куда прошла пуля стабилизировали. На пульсирующем сердце — хирурги делают ювелирные надрезы. «У пациента осталось полтора миллиметра до полости сердца», – рассказывают врачи.

Операция прошла так успешно, что уже на следующий Володя встал на ноги. «Я несколько дней не верил, что жив», – говорит он.

Врачи столичной больницы "Феофания" достали пулю из сердца украинского военного

Володе завтра исполняется 21. На день рождения он хочет только единственный подарок, чтобы его еще один двоюродный брат, защищающий Мариуполь вышел на связь, сказал что жив — последний раз говорил с ним 5 апреля. У Володи война уже забрала одного брата. Но он точно знает, что наши отомстили россиянам. Те кто брали их в плен сгорели под Киевом вместе с техникой.

На 4 день операции Володя пакует рюкзак. Делает фото со всеми своими спасателями. Они говорят, что в память Владимира, еще останется рубец на сердце. Но после того, как все заживет, оно будет работать как новое.

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