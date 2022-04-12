Не верил, что выжил: военный несколько дней с пулей в сердце шел к своим, а теперь успешно оперирован

Володе завтра исполняется 21.
Пулю из сердца военного Владимира Гордиенко достали врачи столичной больницы "Феофания". Пуля 5,45 прошила машину, а его стальной сердечник пробил грудную клетку бойца и долетел до сердца. Когда начинали над рискованной операцией, врачи имели сразу несколько планов спасения. Гражданские хирурги делали это впервые в жизни.
Об этом говорится в ТСН.
Владимиру всего 20, но с началом полномасштабного вторжения он пошел на войну добровольцем. В Киевской области с двумя собратьями заехали в село, где стояли россияне, попали в плен. Через 9 часов допросов им сказали сесть в авто, на котором бойцы приехали, приказали двинуться и открыли огонь автоматными очередями. «Один погиб, один спасся и я спасся тоже, в машине остался мой брат, 26 лет ему было», – рассказывает Владимир.
Володя говорит, что успел отползти от автомобиля. Через мгновение его вместе с телом двоюродного брата расстреляли из гранатомета, а он не сразу понял, что ранен. «То, что пневмоторакс уже понял после марш броска в лес, я остановился и начал харкать кровью», — рассказывает он.
Это случилось 3 марта, еще двое суток он двигался по лесу в направлении Житомирщины. "5 числа я вышел в село Житомирской области, в Новую Гуту, оттуда местные меня эвакуировали в малинскую больницу", — добавляет боец.
Оттуда в Житомирскую областную, а затем в больницу "Феофания". Только здесь Володи сделали КТ и не поверили, что это возможно. Пуля 5.45 прошила машину, а ее стальной сердечник поразил тело Володи. «Вошел со стороны спины слева от позвоночника, сломал 12 ребро и вызвал ушиб селезенки между диафрагмой и сердцем, зашел прямо в сердце», — констатируют врачи.
Сердечник от пули застрял в мышце задней стенки сердца, но оно продолжало сокращаться. «Он мог в любой момент провалиться в сердце, вызвал кровоизлияние вокруг сердца и это привело бы к остановке сердца», — объясняет кардиолог.
«Мы гражданские врачи не встречаемся с ранением, мы имели точную диагностику, но какая будет операция – это решение принимали только во время операции и пока не получили пулю, все были напряжены», – рассказывают врачи.
Эта операция проходит без осложнений. На операционном столе после манипуляций сердце Владимира двигается, качает кровь. Участок, куда прошла пуля стабилизировали. На пульсирующем сердце — хирурги делают ювелирные надрезы. «У пациента осталось полтора миллиметра до полости сердца», – рассказывают врачи.
Операция прошла так успешно, что уже на следующий Володя встал на ноги. «Я несколько дней не верил, что жив», – говорит он.
Володе завтра исполняется 21. На день рождения он хочет только единственный подарок, чтобы его еще один двоюродный брат, защищающий Мариуполь вышел на связь, сказал что жив — последний раз говорил с ним 5 апреля. У Володи война уже забрала одного брата. Но он точно знает, что наши отомстили россиянам. Те кто брали их в плен сгорели под Киевом вместе с техникой.
На 4 день операции Володя пакует рюкзак. Делает фото со всеми своими спасателями. Они говорят, что в память Владимира, еще останется рубец на сердце. Но после того, как все заживет, оно будет работать как новое.
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