"Не вероятный сценарий": в МАГАТЭ убеждены, что атака России на ядерный реактор в Украине невозможна

В организации говорят, что РФ якобы четко говорит о том, что любое нападение на ядерный объект противоречит международному праву.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 1 апреля заявил, что со следующей недели организация начнет помогать Украине в обеспечении безопасности ядерных установок, в том числе и чернобыльской.
Об этом пишет CNN.
По информации издания, после поездок в Украину и Россию, где Гросси посетил ближайшие к зонах боевых действий ядерные реакторы, он сказал, что операции продолжаются "удовлетворительно".
Атака на ядерный реактор "не вероятный сценарий", и "ядерные объекты не были целями", сказал гендиректор МАГАТЭ. Он рассказал, что в поле зрения ядерного реактора произошел случай, вызывающий беспокойство, добавив, что это была перестрелка, вероятно, обстрелы, направленные на административное здание.
"Любое нападение на ядерный объект противоречит международному праву. Я думаю, что все, включая Россию, очень четко об этом говорят. И доверие или отсутствие доверия – это, конечно, объективно. Мы будем (делать) все возможное, чтобы предотвратить это", – сказал Гросси.
Относительно информации об облучении российских военных на Чернобыльской АЭС, гендиректор МАГАТЭ сказал, что агентство связалось со своими российскими коллегами для получения дополнительной информации.
"В общих чертах я бы сказал, что уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС низкий", – добавил Гросси.
Напомним, 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников ЧАЭС.
31 марта стало известно, что оккупанты покинули территорию ЧАЭС и Славутича.
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