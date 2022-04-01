"Не вероятный сценарий": в МАГАТЭ убеждены, что атака России на ядерный реактор в Украине невозможна

"Не вероятный сценарий": в МАГАТЭ убеждены, что атака России на ядерный реактор в Украине невозможна

В организации говорят, что РФ якобы четко говорит о том, что любое нападение на ядерный объект противоречит международному праву.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 1 апреля заявил, что со следующей недели организация начнет помогать Украине в обеспечении безопасности ядерных установок, в том числе и чернобыльской.

Об этом пишет CNN.

По информации издания, после поездок в Украину и Россию, где Гросси посетил ближайшие к зонах боевых действий ядерные реакторы, он сказал, что операции продолжаются "удовлетворительно".

Также читайте В больницу в Беларуси доставили российских оккупантов с облучениями после Чернобыльской зоны

Атака на ядерный реактор "не вероятный сценарий", и "ядерные объекты не были целями", сказал гендиректор МАГАТЭ. Он рассказал, что в поле зрения ядерного реактора произошел случай, вызывающий беспокойство, добавив, что это была перестрелка, вероятно, обстрелы, направленные на административное здание.

"Любое нападение на ядерный объект противоречит международному праву. Я думаю, что все, включая Россию, очень четко об этом говорят. И доверие или отсутствие доверия – это, конечно, объективно. Мы будем (делать) все возможное, чтобы предотвратить это", – сказал Гросси.

Относительно информации об облучении российских военных на Чернобыльской АЭС, гендиректор МАГАТЭ сказал, что агентство связалось со своими российскими коллегами для получения дополнительной информации.

"В общих чертах я бы сказал, что уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС низкий", – добавил Гросси.

Напомним, 24 февраля российские войска захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников ЧАЭС.

31 марта стало известно, что оккупанты покинули территорию ЧАЭС и Славутича.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину

Читайте также: