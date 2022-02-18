"Не верьте лжи оккупационных властей": главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

Жителей ОРДЛО хотят использовать для эскалации ситуации в Украине.

Украина не планирует никакого наступления на свои оккупированные территории. Информация, которую распространяют оккупанты, это – ложь, целью которой является обострение ситуации.

Об этом и своем обращении сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный обратился к украинцам, живущим на временно оккупированных территориях и призвал их не верить боевикам, поддерживаемым Россией.

"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ. В очередной раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический”, – сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что наступательная операция на Донбассе приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются.

"Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали. Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью. Даже в эти дни, когда боевики совершают многочисленные нарушения режима прекращения огня мы отвечаем только в случае угрозы жизни личного состава или гражданских жителей. Мы не поддаемся на провокации. Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции", — сказал Залужный.

Военный подчеркнул, что жителей оккупированных территорий используют для эскалации ситуации.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности. Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеют враждебные пропаганды, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в Вооруженные Силы Украины", — сказал Валерий Залужный.

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