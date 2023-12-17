"Не верьте заявлениям коллективного субъекта": Подоляк разнес высказывания Путина

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что следует правильно интерпретировать последние заявления российских официальных лиц, в том числе президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"Мы активно перестраиваем страну в военный лагерь; полностью уничтожаем права человека и конкуренцию на нашей территории; массово инвестируем в военное производство; проводим постоянные мобилизации. Мы хотим, чтобы вы прекратили помогать Украине, чтобы нам было легче эту страну уничтожить, убить как можно больше граждан этой страны, проводить широкомасштабные тренировки в боевых условиях наших сил вторжения. Мы хотим и обязательно будем нападать на другие страны, в том числе страны НАТО, пока не получим право доминировать в мировой политике и пока вы нас не боитесь. Иначе зачем бы нам проводить тотальную милитаризацию России", — написал Подоляк.

Советник руководителя ОП призвал правильно разъяснять истинные намерения России. В частности, не поддаваться ложной иллюзии, что Россия после нападения на Украину добровольно вернется в свое довоенное, фиктивное мирное состояние с хорошими суммами коррупционных денег для своих бизнес-партнеров.

"Не верьте заявлениям коллективного субъекта "Путин" о нежелании вести войну с НАТО. Россия искренне хочет сломать традиционный мировой порядок, уничтожить соглашения и международное право и доминировать в мировой политике с помощью грубой силы. Отсюда простой вывод: только из-за поражения России можно вернуться к предсказуемости международной политики...", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, Путин пригрозил Финляндии отправить войска на границу из-за ее вступления в НАТО.

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